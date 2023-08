POL-PPRP: In Container eingebrochen

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 09.08.2023 und dem 10.08.2023 wurden insgesamt drei Fahrzeuge durch unbekannte Personen angegangen. In der Pasadenaallee gelang es Unbekannten mehrere Liter Kraftstoff aus einem LKW-Tank zu entwenden. Zudem wurde ein am Fahrzeug angebrachter Feuerlöscher gestohlen. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. Die Scheibe eines Autos wurde in der Georg-Herwegh-Straße eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden wird ...

mehr