POL-PPRP: Rollerfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Eine bislang unbekannte Frau nutzte am Mittwochmorgen (09.08.2023) die Unaufmerksamkeit einer 37-Jährigen aus. Die Frau befand sich gegen 16 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße und legte ihren Geldbeutel und ihr Smartphone auf eine Ablage. Die Unbekannte nutzte die Gelegenheit und stahl den Geldbeutel mit 80 Euro Bargeld und das Smartphone. Die unbekannte Frau war in Begleitung eines ...

mehr