POL-PPRP: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10.08.2023), gegen 17:30 Uhr, kam es in der Wittelsbachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 47-jährigen Fahrer eines Kleintransporters und einer 23-jährigen Autofahrerin. Der 47-Jährige war zuvor von der Pfalzgrafenstraße auf die Wittelsbachstraße eingebogen und nach circa 20 Metern mit der am rechten Fahrbahnrand im Parkvorgang befindlichen 23-Jährigen kollidiert. Beide Beteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand circa 8.000 Euro Sachschaden. Da die Unfallbeteiligten abweichende Angaben zum Unfallhergang machen, werden nun weitere Unfallzeugen gesucht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

