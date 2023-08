Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Verstöße durch alkoholisierte Teilnahme am Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 11.08.2023 auf 12.08.2023 fielen gleich vier Verkehrsteilnehmer im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 dadurch auf, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr teilnahmen. Gegen 22:30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Altrip mit seinem PKW die Raschigstraße in Ludwigshafen. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle äußerte der Fahrer, dass er vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert habe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,35 mg/l. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein weiterer PKW-Fahrer fiel den eingesetzten Beamten in den frühen Morgenstunden gegen 02:00 Uhr in der Rheinuferstraße durch Schlangenlinien fahrende Fahrweise und überhöhter Geschwindigkeit auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem 28-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,03 Promille. Dem 28-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde gegen ihn ein Strafverfahren werden Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ebenfalls Schlangenlinien fuhr gegen 04:00 Uhr ein 22-jähriger Mann in der Maudacher Straße in Ludwigshafen. Auch bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Die Durchführung eines Tests erbrachte bei ihm ein Ergebnis von 1,10 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Um 05:00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrradfahrer auf seinem Gefährt in der Maudacher Straßer auf, welcher ebenfalls Schlangenlinien fuhr. Während einer Verkehrskontrolle zeigte der 37-jährige Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen, die sich auf den vorherigen Konsum von Alkohol zurückführen ließen. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ebenso ein Ermittlungsverfahren aufgrund der alkoholbeeinflussten Fahrt auf dem Fahrrad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell