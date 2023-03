Ulm (ots) - Am frühen Samstagmorgen fuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer vom Parkplatz eines Ulmer Möbelhauses kommend in Richtung Blaubeurer Straße. Am dortigen Kreisverkehr kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn nach links auf den dortigen Grünstreifen ab und kollidierte mit einer Laterne. An dem 3er-BMW entstand Sachschaden in ...

