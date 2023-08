POL-PPRP: Ohne Fahrschein, aber mit Betäubungsmitteln unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (09.08.2023) erhielt ein 59-Jähriger eine SMS eines unbekannten Absenders. Die Person gab sich hierbei als Kind des Geschädigten aus und forderte ihn auf, die Nummer abzuspeichern und via WhatsApp anzuschreiben. Der 59-Jährige erkannte die Masche und fiel auf den Betrugsversuch nicht herein. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten ...

