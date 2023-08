Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Pedelec gestohlen

Schüttorf (ots)

Am 12. August zwischen 12.30 und 13.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein verschlossenes Pedelec der Marke "Gazelle". Das Fahrrad war am Vechte-Zentrum an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf, im Bereich der Fahrradständer beim Ärztehaus abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 melden.

