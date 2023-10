POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 07.10.2023, wurde der Polizei durch Verkehrsteilnehmer gegen 17:00 Uhr ein Pkw mitgeteilt, der die Freiherr-von-Münnich- Straße in Hude in auffälliger und gefährdender Weise befahren würde. So sei der Pkw bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es beinahe zu einem ...

