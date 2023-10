Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau wurde am frühen Sonntag, 08. Oktober 2023, 05:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich mit einem Pkw vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 27-jährige Delmenhorsterin befuhr mit einem E-Scooter den Radweg der Stedinger Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Queren der Welsestraße wurde sie von einem Pkw erfasst, dessen Fahrer in die Stedinger Straße einfahren wollte. Die 27-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw-Fahrer wendete und entfernte sich mit dem Fahrzeug in Richtung Mühlenstraße.

Die verletzte Frau suchte erst später die Polizei auf und beschrieb den Pkw als

- dunklen, möglicherweise schwarzen Mercedes - mit Schräg- oder Steilheck - von neuerem Baujahr

Wer weitere Hinweise zu dem Pkw, der möglicherweise einen Schaden an der Motorhaube aufweist, oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

