Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Suche nach rechtmäßigen Eigentümer

Erfurt/Eisenach (ots)

Am 11. November 2023 wurde ein 34-jähriger Mann im Rahmen von polizeilichen Maßnahmen am Bahnhof in Eisenach einer Kontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Beamten auf, dass der Mann unter anderem eine große Menge Tabakwaren sowie hochwertige Spirituosen inklusive angebrachten Diebstahlsicherungen mit sich führte. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer. Wurden in Ihrem Geschäft am genannten Tag hochwertige Spirituosen, Tabakwaren und Hygieneartikel entwendet? Ist Ihnen ein Geschäft bekannt, welches die abgebildeten Diebstahlsicherungen verwendet oder den ausgewählten Gin der Marke "Nordes" vertreibt? Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Tatort in und um Erfurt sowie entlang der Bahnstrecke nach Eisenach befinden könnte. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Hinweisnummer 0295148/2023 entgegen. Für die Herausgabe an den rechtmäßigen Eigentümer ist ein entsprechender Eigentumsnachweis erforderlich. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell