Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Eine 39-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Böblinger Straße in Dagersheim sah sich am Montagabend (25.09.2023) gegen 22:00 Uhr plötzlich einem unbekannten Täter gegenüber, der das Tankstellengebäude betreten hatte und unter Drohung mit einem Messer Geld aus der Kasse verlangte. Nachdem die 39-Jährige erklärte, kein Geld in der Kasse zu haben, ergriff der Unbekannte ohne Raubgut zu Fuß die Flucht in Richtung Friedhof. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der Mann wird als etwa 180 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll einen Bartansatz gehabt haben. Bekleidet war er offenbar mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell