Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter wüteten zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Montag, 12:10 Uhr (22.-25.09.2023) im Ehninger Stadtgebiet und richteten einen Sachschaden in voraussichtlich fünfstelliger Höhe an. In der Eichendorffstraße, der Böblinger Straße sowie der Mercedesstraße wurden insgesamt zwölf Pkw durch Zerkratzen teilweise stark beschädigt. An einem in der Eichendorffstraße geparkten VW Golf lösten die Unbekannten zudem alle Radmuttern an einem Vorderrad. Hier bemerkte der Geschädigte glücklicherweise bereits nach kurzer Fahrt die gelösten Muttern und konnte diese wieder festziehen, weshalb hier kein Sachschaden entstand. Neben den beschriebenen Beschädigungen an den Fahrzeugen wurde an der Ecke Mercedesstraße und Böblinger Straße ein Stromverteilerkasten der Gemeinde Ehningen umgetreten. Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs ist davon auszugehen, dass alle Taten von denselben Personen begangen wurden. Es ist zudem anzunehmen, dass über das Wochenende noch weitere Sachbeschädigungen im genannten Bereich begangen wurden, die vielleicht noch nicht bemerkt oder angezeigt wurden. Der Polizeiposten Ehningen ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

