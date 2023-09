Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Gündelbach

Sachsenheim-Häfnerhaslach: Polizei führt Motorradkontrollen durch

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (23.09.2023) führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz mit personeller Unterstützung der Verkehrspolizei Ludwigsburg Verkehrskontrollen durch, bei denen schwerpunktmäßig Motorradfahrende und ihre Maschinen überprüft wurden. Zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr wurden zunächst auf der Kreisstraße 1644 zwischen Gündelbach und Häfnerhaslach und anschließend auf der Kreisstraße 1643 zwischen Häfnerhaslach und Zaberfeld Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt wurden dabei über 100 Motorräder und ihre Fahrerinnen und Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Erfreulicherweise hielt sich die Zahl der Beanstandungen in Grenzen: Neben einiger kleinerer Mängel und Ordnungswidrigkeiten wurde in zwei Fällen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt, in einem Fall war eine Person fahrend auf einem Motorrad festgestellt worden, die möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Flankiert wurden die Kontrollmaßnahmen von zahlreichen Gesprächen der kontrollierten Personen mit zwei Beamten des Referats Prävention, die unter anderem auch über richtige Schutzausstattung berieten.

Bei den Kontrollörtlichkeiten handelt es sich um Strecken, die bei gutem Wetter stark von Motorradfahrenden frequentiert werden. Zu Grunde lagen Bürgerbeschwerden über Lärm und Fahrweise von Motorrädern auf diesen Streckenabschnitten.

Die Aktion fand zeitgleich mit entsprechenden Kontrollen statt, die im Enzkreis in den Bereichen Sternenfels und Illingen von Angehörigen des Polizeireviers Mühlacker sowie der Verkehrspolizei Pforzheim durchgeführt wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5611124).

