Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 26-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Ein 26 Jahre alte Mann muss sich unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten, nachdem er am Montag (15.01.2024) zwei Polizisten und eine Polizistin leicht verletzte.

Eine 19 Jahre alte Mitarbeiterin eines Kiosks in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt hatte gegen 20 Uhr die Polizei verständigt. Der 26-Jährige hatte sich in dem Kiosk aufgehalten und soll versucht haben, eine E-Zigarette zu stehlen. Als die 19-Jährige den Mann auf diesen Verdacht ansprach, wurde dieser unvermittelt aggressiv und beleidigte sowie bedrohte die junge Frau.

Auch gegenüber den kurz darauf eingetroffenen Polizeikräften verhielt sich der 26-Jährige aggressiv, leistete deren Anweisungen keine Folge und widersetzte sich vehement dem Anlegen von Handsachließen. Im weiteren Verlauf schlug und trat der Mann um sich. Letztlich gelang es, den 26-Jährigen kurzzeitig zu beruhigen, ihm Handschließen anzulegen und in einen Streifenwagen zu setzen. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden schien, wurde der junge Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Auf dem Weg dorthin griff er die eingesetzten Polizeibeamten erneut an.

