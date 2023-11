Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen zu Überfall gesucht - Mann belästigte Besucher einer Bäckerei

Aalen (ots)

Althütte: Raub - Opfer in Hinterhalt gelockt und niedergeschlagen

Eine 24-jährige Frau wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines Überfalls. Sie wartete gegen 13.20 Uhr beim Rathausplatz bei einer dortigen Bushaltestelle, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Der Mann kam aus einem angrenzenden Gebüsch und habe das spätere Opfer gefragt, ob der Hund dort ihr gehöre. Die 24-Jährige ging dem Mann ins Gebüsch hinterher, in dem aber bei der Suche kein Hund wahrzunehmen war. Plötzlich habe der Fremde auf sein Opfer eingeschlagen und deren Handtasche genommen, aus welcher er 20 Euro Bargeld entnommen hat.

Von dem anschließend geflüchteten Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Der Mann war ca. 60 bis 70 Jahre alt, war ca. 165 bis 170 cm groß und hatte graue Haare. Der Mann trug eine Mütze sowie eine grüne Jacke. Er sprach schwäbisch mit italienischem Akzent. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf den unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Oppenweiler: Sexuelle Belästigung in Bäckerei

Besucher einer Bäckerei in der Hauptstraße wurden am Sonntag von einem Mann belästigt. Ein Ehepaar, das mit ihren Kindern zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in dem Cafe saß, beobachtete die Person, die sich dort mit geschlossener Hose mutmaßlich sexuell befriedigte bzw. onanierte. Nachdem der Tatverdächtige auf diesen Umstand von dem Personal angesprochen worden war, hat er sich dort entfernt. Der Mann war zwischen 30 und 50 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und war mit Sporthose und Sportjacke bekleidet. Zeugen bzw. weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich zur Klärung des Vorfalls und Identifizierung des unbekannten Tatverdächtigen bei der Polizei Sulzbach an der Murr unter Tel. 07193/352 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell