Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wer wurde gefährdet? - Diebstähle - Sachbeschädigungen - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Westhausen: Wer wurde gefährdet?

Am Donnerstagmorgen gegen 9:45 Uhr befuhr eine 50-jährige Skoda-Lenkerin die L1029 von Haisterhofen in Richtung Westhausen. Während sie ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte, kam ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, welcher stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Bei dem entgegenkommenden Auto handelte es sich um dunkles Fahrzeug. Der Fahrer dieses PKW wird gebeten sich beim Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363/919040 zu melden.

Aalen: PKW-Lenker übersieht Mopedfahrer

Von Unterkochen auf der L1080 kommend, wollte am Donnerstagmorgen gegen 6:50 Uhr ein 57-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Sprinter in Richtung Hochbrücke fahren. Auf Höhe des Kreisverkehrs der Hochbrücke fuhr er in diesen ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad fuhr. Der Sprinter stieß mit der Front gegen die rechte Seite des Mopeds, so dass der 17-Jährige stürzte und sich dabei leicht verletzte und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Ellwangen: Diebstahl aus Garage

Am Donnerstag um 12:44 Uhr fuhr ein grüner Kleinwagen (eventuell der Marke Peugeot) vor eine offenstehende Garage in der Straße Stocken. Der Fahrer stieg aus, ging in die Garage und entwendete von dort einen Staubsauger. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Staubsaugers nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Aus einem Audi, welcher am Donnerstag gegen 11 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes abgestellt war, wurde ein beiger Rucksack sowie eine blaue Adidas-Sporttasche entwendet. Hierzu wurde das Fahrzeug auf unbekannte Weise geöffnet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Taschen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Ruppertshofen: Diebstahl eines Schlagschraubers

Auf einer Baustelle in der Straße Ulrichsmühle wurde am Dienstag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr ein Schlagschrauber der Marke Hilti SIW 6AT-A22 entwendet. Der Schlagschrauber wurde dort im Rahmen der Arbeiten abgestellt und zunächst vergessen. Im Rahmen der Nachsuche konnte er nicht mehr aufgefunden werden. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Gerätes nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 071766562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen

Ein Daimler-Benz, der zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmittag, 14.40 Uhr in der Hinteren Schmidgasse geparkt war, wurde in dieser Zeit im Bereich des Hecks und der rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

Ebenso wurde ein Opel, der am Dienstag zwischen 7 Uhr und 18 Uhr in der Ziegelstraße geparkt war, auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt.

An einem Mercedes-Benz, der am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr in der Ledergasse geparkt war, wurde die Heckscheibe beschädigt.

In der Oderstraße wurde zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr, an einem PKW das Kennzeichen abgerissen und eine Hauswand mit Eiern beworfen.

Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Im Bereich Himmelsgarten konnte am Mittwoch gegen 17 Uhr festgestellt werden, dass dort von bislang unbekannten Personen an den Toren einer Scheune mittels weißer Farbe ein Hakenkreuz und mehrere Schriftzüge abgebracht wurden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580

