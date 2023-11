Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Widerstand und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstagnachmittag 14:45 Uhr und Mittwochmorgen 07:45 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im Brettacherweg. Dort entwendete er Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum unbekannten Täter.

Berglen: Widerstand nach Verkehrskontrolle

Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr führte eine Polizeistreife in der Straße Brühl eine Verkehrskontrolle bei einem Pedelec-Fahrer durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Fahrer des Pedelecs unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm sollte in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt werden. Hiergegen leistete der 37-Jährige Widerstand. Die Blutentnahme wurde in einer Klinik durchgeführt. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Fellbach: Unfall am Kreisverkehr

Ein leichtverletzter Motorradfahrer und 1500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.15 Uhr, ereignete. Ein 56-jähriger Autofahrer befuhr von Rommelshausen kommend die Bühlstraße und fuhr bei der Bruckstraße in den Kreisverkehr ein. Der 59-jährige Fahrer eines Leichtkraftades musste im Kreisverkehr abbremsen und ausweichen, wobei er stürzte und sich verletzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell