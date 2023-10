Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer stoßen zusammen

Hamm-Osten (ots)

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall zwischen Radfahrern am Montag, 16. Oktober, gegen 16 Uhr, auf der Adenauerallee. Ein 14-Jähriger befuhr den Fuß-Radweg am Kanal in Richtung Osten. Als er in Höhe des Alten Fährhauses ausscherte, um an einem wartenden Radfahrer vorbeizufahren, übersah er einen 58-Jährigen, welcher ihm mit seinem Rad entgegenkam. Die beiden Fahrradlenker berührten sich, worauf der 58-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde leicht verletzt und ambulant in einem örtlichen Krankenhaus medizinisch versorgt. Der 14-Jährige suchte mit seinem zwischenzeitlich eingetroffenen Vater selbstständig einen Arzt auf. An den Rädern entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (rs)

