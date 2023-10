Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auseinandersetzungen im Bahnhofsviertel

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag und Samstag, 13./14. Oktober, kam es im Bereich des Bahnhofquartiers zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Mehrere Personen konnten durch die Polizei gestellt werden.

Ein 21-Jähriger aus Ahlen wurde am Freitag gegen 17.30 Uhr auf einer Sitzbank am Platz der Deutschen Einheit von einem Mann mit einem Messer am Bein verletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer zu Fuß in Richtung Friedrichstraße. Im Rahmen der Fahndung und weiteren Ermittlungen konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus Hamm an der Heessener Straße von Polizeibeamten angetroffen werden. Das mutmaßlich eingesetzte Messer konnte aufgefunden und sichergestellt werden - der 18-Jährige warf es bei seiner Flucht auf einen Grünstreifen an der Friedrichstraße. Der 21-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige wurde der Polizeiwache zugeführt.

Ebenfalls am Freitag kam es gegen 23.50 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Streit zwischen zwei Gruppen. Als ein 36-jähriger Mann aus Unna schlichtend dazwischen ging, griffen ihn zwei Männer aus einer Gruppe mit Fäusten und Pfefferspray an. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend, konnten aber von den alarmierten Einsatzkräften der Polizei noch im Bahnhofsumfeld gestellt werden.

Bei den beiden Angreifern handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Schloß Neuhaus und einen 21-Jährigen aus Hamm. Ein Rettungswagen brachte den 36-Jährigen in ein Krankenhaus.

Am Samstag gegen 14.15 Uhr wurde ein 31-Jähriger aus Hamm von drei Männern in der Bahnhofstraße nach eigenen Angaben verfolgt und unvermittelt mit Messern angegriffen. Der Geschädigte erlitt Schnittverletzungen und ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Die drei tatverdächtigen Angreifer flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Hohe Straße.

Zeugen geben an, dass alle Männer jünger als 30 Jahre alt und zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß sind. Alle hatten Flaschen mit Alkohol bei sich. Weiter werden sie wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: schwarze Haare, trug eine Brile und ein weißes Base-Cap Tatverdächtiger 2: trug eine schwarze Skimaske Tatverdächtiger 3: schwarze Haare, mit einer grauen Jacke bekleidet

Die Polizei bittet um Hinweise zu den drei Männern unter Telefon 02381 916-0 oder über E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

In allen drei Fällen kann ein Zusammenhang zur Betäubungsmittelszene nicht ausgeschlossen werden. Auch prüft die Polizei mögliche Zusammenhänge zwischen den aufgeführten Taten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.(hei)

