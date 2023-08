Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand von Gartenmöbeln in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurden am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 13.30 Uhr, brennende Gartenmöbel auf einem Grundstück in der Straße "Am Südesch" gemeldet.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Dötlingen rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus und hatte das Feuer schnell gelöscht. Die Rattanmöbel waren vermutlich durch eine überhitzte Solarlampe in Brand geraten. Die Möbel, sowie ein Teil der Terrassentür wurden zerstört bzw. durch das Feuer beschädigt.

Die Schadenshöhe wurde auf 4.500 Euro geschätzt.

