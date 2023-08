Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugbrand auf der Autobahn 29 im Bereich der Stadt Oldenburg +++ Verkehrsbehinderungen

Delmenhorst (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat am Mittwoch, 23. August 2023, ab 12:10 Uhr, für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 29 gesorgt.

Ein 53-jähriger Oldenburger befuhr mit einem Mercedes die Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug bemerkte er eine Rauchentwicklung im Motorraum und brachte den Pkw zum Stehen. Er und sein 60-jähriger Beifahrer aus dem Ammerland brachten sich in Sicherheit und verständigten die Feuerwehr. Als acht Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Oldenburg eintrafen, stand der Pkw bereits vollständig in Flammen.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn richteten bis 12:50 Uhr eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück ein. Anschließend war noch eine halbseitige Sperrung erforderlich. Nach der Bergung des ausgebrannten Wracks konnte die Sperrung gegen 14:15 Uhr aufgehoben werden.

