POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Emstek +++ Sperrung im Dreieck Ahlhorn erforderlich

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen haben am Dienstag, 22. August 2023, ein Gelände an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord aufgesucht und dort versucht, Diesel aus abgestellten Baufahrzeugen zu entwenden. Bei diesem Vorhaben wurden sie vermutlich gestört, so dass sie ohne Diebesgut vom Tatort flohen. Die ...

mehr