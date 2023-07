Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mit Alkohol oder Drogen gefahren - erwischt

Kreis Viersen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 49-jähriger Kempener mit knapp 1,2 Promille in Kempen am Steuer seines Autos erwischt, am Mittwochvormittag hatten einige Beamte den richtigen Riecher, als sie in Kaldenkirchen einen 17-jährigen Wegberger anhielten, der auf einem Kleinkraftrad unterwegs war - in diesem Falle war der Drogenvortest positiv.

Der 49-Jährige wurde am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Sankt Töniser Straße, Ecke Außenring, in Kempen angehalten. In seinem Kofferraum lag eine angebrochene Flasche mit Hochprozentigem. Auf der Polizeiwache in Kempen wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der 17-Jährige, dem die Beamten gegen 10 Uhr am Mittwoch auf der Kölner Straße in Kaldenkirchen begegneten, hatte zunächst ein ganz anderes Problem als das des Drogenkonsums. Das Versicherungszeichen an seinem Kleinkraftrad schien nämlich nur auf den ersten Blick die im Jahr 2023 gültige schwarze Schrift aufzuweisen. Bei genauerem Hinsehen zeigte sich, dass die grüne Farbe aus einem der Vorjahre einfach übermalt worden war. Damit hatte sich der junge Mann einer Urkundenfälschung schuldig gemacht. Nachdem es einige sichtbare Hinweise auf Drogenkonsum gab, erhärtete ein Vortest diesen Verdacht. Auf der Wache in Kaldenkirchen wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen, auch er musste den Heimweg zu Fuß antreten. /hei (691)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell