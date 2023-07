Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Einbruch in Pizzeria

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind ein oder mehrere Unbekannte in eine Pizzeria an der Gladbacher Straße in Waldniel eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten so ins Innere. Dort hebelten sie den Zigarettenautomaten auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Montagabend und 8 Uhr am Dienstagmorgen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (690)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell