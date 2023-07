Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Brennende Hecken

Brüggen-Bracht (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Feuerwehr und Polizei gegen 1.30 Uhr zu einer brennenden Hecke an der Lessingstraße in Bracht gerufen worden. Die Feuerwehr löschte die Flammen, allerdings verbrannte die Hecke, auch ein angrenzender Zaun wurde beschädigt. Ein Zeuge hat zwei Personen gesehen, die sich nach Ausbruch des Brandes entfernten. Beide waren dem Eindruck nach männlich und dunkel gekleidet. Einer von beiden trug weiße Nike Airmax und eine dunkle Mütze, der andere weiße Nike Jordans. Auf seiner Sweatjacke war ein ovales Emblem mit einem Berg drin. Wer erkennt die beiden oder hat in der Nacht zu Mittwoch sonstige verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lessingstraße in Bracht gemacht? Hat sich jemand persönlich oder in sozialen Medien dieser Tat "gerühmt"? Hinweise bitte an die Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (689)

