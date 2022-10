POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Kierspe (ots) - Am Bahnhof wurde am Dienstag, zwischen 11:20 Uhr und 13:30 Uhr, ein mehrfarbiges Mountainbike entwendet, welches an einer Metallstreber hinter den öffentlichen Toiletten mittels eines Gliedschlosses gesichert stand. Unbekannte zerstörten das Schloss und entwendeten das Fahrrad. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 02354/9199-0 mit der Polizeiwache in Meinerzhagen in Verbindung zu setzen. (schl) ...

