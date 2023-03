Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchdiebstahl - Wer hat was gesehen?

Bingen (ots)

Bingen, Nuits-St.-Georges-Straße, 16.03., 20:00 Uhr - 20.03., 09:00 Uhr. Es ging eine Meldung über einen Einbruch in einem Jugendtreff in Büdesheim. Unbekannte hatten eine Fensterscheibe eingeworfen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Hier entwendeten sie zwei ältere Mountainbikes der Marken `Stevens` und `Trek`. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

