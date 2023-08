Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Pkw-Fahrer kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 21:10 Uhr. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Beamten befuhren zunächst die Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Hierbei fiel ihnen ein vorausfahrender Pkw-Fahrer mit einer unsicheren Fahrweise auf. Der Mann wechselte mit dem Pkw auf die Linksabbiegerspur, um auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg zu fahren. Er bog aber nicht ab, sondern fuhr weiter geradeaus in Richtung Cloppenburg, wendete auf der Fahrbahn und bog dann aus der entgegengesetzten Richtung auf die Autobahn auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen hielt er mit seinem Pkw an und fuhr anschließend mit geringer Geschwindigkeit in Richtung Oldenburg weiter. Dabei wechselte er mehrfach vom Seitenstreifen auf den rechten Fahrstreifen und wieder zurück. Die Kontrolle erfolgte schließlich auf einem nahen Autobahnparkplatz.

Der 37-jährige Fahrer aus Cloppenburg wirkte nervös und roch nach Alkohol. Einen Alkoholtest wollte er zunächst nicht durchführen. Die Beamten fuhren mit ihm zur Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnehmen musste. Vorher war er doch noch zur Durchführung eines Atemalkoholtests einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 1,01 Promille. Zwischenzeitlich stellten die Beamten noch fest, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell