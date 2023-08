Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorhaube verkratzt-Tatort Parkplatz Kurpark-Klinik + Verkehrsschild umgefahren

Friedberg (ots)

Bad Nauheim - Motorhaube verkratzt - Tatort Parkplatz Kurpark-Klinik

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag, 04. August verursachte ein noch unbekannter Täter durch das Verkratzen der Motorhaube einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Der betroffene blaue VW Tiguan mit AK - Kennzeichen parkte auf einem Parkplatz in der Straße Am Kurpark gegenüber der Kurpark-Klinik. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Bad Nauheim, Tel. 0603291810 oder die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Bad Nauheim - Verkehrsschild umgefahren

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht auf der Parkstraße. Dort gab es zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag und 07 Uhr am Freitag, 04. August, eine Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Verkehrszeichen, einem STOP-Schild. Der Verursacher fuhr weg und meldete den Schaden weder bei der Polizei noch bei der Stadt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

