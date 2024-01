Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 34-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (16.01.2024) ereignete sich gegen 12:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Marbacher Straße in Ludwigsburg. Ein 34-jähriger Smart-Lenker befuhr zunächst den rechten der beiden Linksbbiegefahrstreifen der Marbacher Straße in Richtung Bottwartalstraße. Kurz vor dem Abbiegevorgang wechselte der Smart-Lenker nach rechts auf den Geradeausfahrstreifen in Richtung Neckarweihingen. Hierbei übersah der 34-Jährige mutmaßlich den neben ihm fahrenden VW eines 78-Jährigen. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Smart zunächst nach rechts auf den Gehweg abgewiesen, wo er mit einer Betonwand und im weiteren Verlauf mit einem Ampelmast kollidierte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro. Der Smart war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 34-jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem stellten die Beamten Atemalkoholgeruch beim 34-Jährigen fest. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der 34-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Hierbei wurde der Mann zunehmend aggressiver, weshalb die eingesetzten Beamten Zwang gegen den 34-Jährigen anwenden mussten. Bei der anschließenden Blutentnahme bedrohte er den durchführenden Arzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

