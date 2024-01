POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots) - Ein grüner VW Golf II wurde am Montag, 1. Januar, zwischen 1.20 Uhr und 13.45 Uhr, von einem Hof in der Dieselstraße entwendet. Die Tatverdächtigen öffneten und starteten den grünen Wagen mit HAM-Kennzeichen auf unbekannte Weise. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds) Rückfragen bitte an: ...

