POL-H: Autobahn 7: Schwerverletzter nach Lkw-Unfall - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Freitag, 10.11.2023, bei einem Unfall auf der Autobahn 7 (A7) in Höhe der Anschlussstelle Hannover-Anderten eingeklemmt und schwer verletzt worden. Zuvor prallte er mit seinem Sattelzug gegen eine Leitplanke und einen Brückenpfeiler.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 43-Jähriger in den frühen Morgenstunden des 10.11.2023 gegen 04:15 Uhr mit seinem Sattelzug die A7 in Richtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Hannover-Anderten kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und kurz darauf mit einem Brückenpfeiler. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Lkw der Marke Volvo in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der 43-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Verkehrsteilnehmende waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 115.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die A7 in Fahrtrichtung Hamburg für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise - insbesondere zum Fahrverhalten des Mannes kurz vor dem Unfall - geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /rod, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell