Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Innenstadt: Verkehrsbehinderungen am verkaufsoffenen Sonntag erwartet

Hannover (ots)

Am 12.11.2023 findet in Hannover wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. Es wird mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt gerechnet. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Bereits am vergangenen Samstag gab es eine erhöhte Verkehrsbelastung in der Innenstadt. Deshalb empfiehlt die Polizei für den verkaufsoffenen Sonntag, den ÖPNV zu nutzen. Die Erfahrung zeigt, dass mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Innenstadt entspannter zu erreichen ist. /san, aw

