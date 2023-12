Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2312102

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit vom 21. Dezember 2023 bis zum 22. Dezember 2023 drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Brandenbusch in Velbert-Langenberg ein. Der oder die Einbrecher versuchten augenscheinlich zunächst die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend schlugen sie ein angrenzendes Fenster ein und gelangten so in die Wohnräume der Geschädigten. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen und flohen danach unerkannt. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde eine Münzsammlung entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

In der Nacht zum 23. Dezember 2023 drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in die Geschäftsräume eines Friseursalons an der Friedrichstraße in Velbert ein. Der oder die Einbrecher drangen in der Zeit von 00:45 Uhr bis 1 Uhr gewaltsam durch die Zugangstür in die Verkaufsräume ein. Sie entwendeten Bargeld aus der Kasse und nach Angaben des Geschäftsinhabers auch eine Tasche mit Friseurzubehör und flohen anschließend unerkannt auf dem Einstiegsweg. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden beläuft sich auf einen geringen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Freitag, 22. Dezember 2023, wurde in ein Reihenhaus in der Straße "Am Pfingsberg" eingebrochen. Unbekannte verschafften sich in einem Zeitraum zwischen 13:40 Uhr und 18:20 Uhr Zutritt und entwendeten eine Silbermünze.

Zwischen 16 Uhr und 21 Uhr am Freitag, 22. Dezember 2023, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Termühlenweg. Unbekannte verschafften sich Zutritt durch die Terrassentür und nahmen Schmuck als Tatbeute mit sich.

An Heiligabend, 24. Dezember 2023, betraten Unbekannte zwischen 16:30 Uhr und 23 Uhr das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Lessingstraße und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt in die Wohnräume. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht geklärt werden, ob etwaige Gegenstände entwendet worden waren.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

An Heiligabend, 24. Dezember 2023, kam es zwischen 15:30 Uhr und 19:40 Uhr am Dürerweg zu einem gewaltsamen Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Über eine etwaige Tatbeute liegen derzeit keine Kenntnisse vor.

Ebenfalls an Heiligabend wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Furtwänglerstraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 18:10 Uhr und 21:15 Uhr. Die Täter entwendeten nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sowohl persönliche Dokumente als auch eine Bankkarte sowie ein Sparbuch.

An der Steinauer Straße wurde am Dienstag, 26. Dezember 2023, zwischen 17 Uhr und 20:40 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ob etwas entwendet worden ist, konnte noch nicht ermittelt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bereits zwischen dem Montag, 18. Dezember 2023, und Samstag, 23. Dezember 2023, wurde in eine Parterrenwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Velbrück-Straße eingebrochen, indem zwischen 8:30 Uhr am Montag und 16:30 Uhr am Samstag eine Balkontür gewaltsam geöffnet wurde. Kenntnisse zu etwaiger Tatbeute liegen nicht vor.

In der Nacht auf Samstag, 23. Dezember 2023, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Bungalow am Feldhauser Weg. Die Tat ereignete sich zwischen 19:40 Uhr am Freitag und 1:15 Uhr am frühen Samstagmorgen. Entwendet wurden ein Ausweisdokument, ein Führerschein sowie eine Bankkarte.

Am Dienstag, 26. Dezember 2023, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Webestraße gemeldet. Zwischen 13 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster.

In die Wohnung einer Doppelhaushälfte brachen am Dienstag, 26. Dezember 2023, bislang unbekannte Täter ein, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Der tatzeitraum liegt zwischen 14:30 Uhr und 19 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Abend des 23. Dezember 2023 kam es auf der Knipprather Straße in Monheim am Rhein zu einem Einbruchdiebstahl. Gegen 23 Uhr drang ein bisher unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam durch eine Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus ein und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Der nicht anwesende Inhaber bemerkte den Einbruch aufgrund einer Kameraüberwachung zeitnah und alarmierte die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten stellten bei ihrem Eintreffen einen Mann im Haus des Geschädigten fest. Dieser floh jedoch unmittelbar durch die rückwärtigen Gärten und entkam anschließend unerkannt.

Der flüchtige Einbrecher, circa 180-190 cm groß, war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Oberbekleidung. Zudem trug er schwarze Handschuhe und einen Turnbeutel in seiner Hand.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht abschließend vor.

Am 24. Dezember 2023 kam es auf der Holbeinstraße in Monheim am Rhein zu einem Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus. In der Zeit von 16:30 Uhr bis 23:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter vermutlich durch ein Fenster neben der Hauseingangstür gewaltsam in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt durch die rückwärtig gelegene Terrassentür. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte nicht abschließend verifiziert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell