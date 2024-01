Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Sonnenstudio - Täter gefasst

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (24. Januar) kam es zu einem Diebstahlsdelikt in einem Sonnenstudio an der Bonner Straße in Sankt Augustin, bei dem ein 45-jähriger Siegburger gestellt werden konnte. Gegen 14:30 Uhr betrat der Tatverdächtige das Sonnenstudio. Er bat die Mitarbeiterin um ein Glas Wasser, da er wichtige Medikamente einnehmen müsse. Nachdem er das Getränk erhalten hatte, setzte er sich in den Wartebereich. Währenddessen erschien eine Kundin im Geschäft, die von der Mitarbeiterin eine Einweisung zur Nutzung der Sonnenbänke erhielt. Plötzlich wurden die beiden Frauen auf ein lautes Geräusch aus dem Eingangsbereich aufmerksam. Als die Angestellte nach vorne lief, sah sie den 45-Jährigen, der am Tresen stand und mehrere Pflegeprodukte in seine Tasche steckte. Sie forderte ihn auf, die Kosmetikartikel auszuhändigen. Daraufhin entnahm der Siegburger zwei Artikel aus seinem Rucksack, die er der Mitarbeiterin übergab. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Wehrfeldstraße. Da sich noch weiteres Diebesgut in seinem Rucksack befand, kontaktierte die Angestellte die Polizei. Kurze Zeit später stellten die hinzugerufenen Polizisten den Dieb im Bereich der Wehrfeldstraße / Am Holzweg. In seinem Rucksack fanden sie die restliche Beute. Die weiteren zwei Pflegeprodukte wurden der Mitarbeiterin des Sonnenstudios wieder ausgehändigt. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. (Re)

