Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beschädigter Stromkasten löst Stromausfall aus - Zeugenaufruf

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wallstraße, Mittwoch, 13.12.2023, 02.55 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Mittwoch gegen 02.55 Uhr wurde durch eine 30-jährige Anwohnerin der Wallstraße eine bislang unbekannte Person dabei beobachtet, wie diese durch Treten und Schlagen einen Stromkasten an der Wallstraße/ Graf-Otto-Straße beschädigte. Die Zeugin versuchte die dunkelbekleidete, männliche Person anzusprechen, welche jedoch umgehend zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchtete.

In Folge der Einwirkung auf den Stromkasten fielen in mehreren angrenzenden Häusern kurzzeitig der Strom aus. Die Polizei stellte zudem bereits äußerlich Beschädigungen an dem Stromkasten fest. Folglich musste der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Northeim informiert werden, welcher zügig den Stromausfall beheben konnte.

Der Schaden wird auf rund 500,00 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

