Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Metalldiebstahl - Täter lassen Fluchtfahrzeuge zurück

Lippstadt (ots)

Am 06. September, um 02:10 Uhr, wurden der Polizei von einem Zeugen auf der Bunsenstraße im Bereich eines Maschinenbauunternehmens eine Gruppe verdächtigter Personen gemeldet. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, beabsichtigten etwa acht bis zehn männliche Personen zwei Fahrzeuge zu besetzen. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriffen die Unbekannten zu Fuß die Flucht in Richtung Erwitter Straße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, jedoch verloren sie den Blickkontakt. Ein sofort eingeleitete Fahndung mithilfe eines Polizeihubschraubers blieb bisher ohne Erfolg. Bei der Überprüfung der zurückgelassenen Fahrzeuge stellte sich heraus, dass eines der Fahrzeuge aus einem Diebstahl stammt. Der VW Golf wurde am 04. September von dem Gelände eines Autohandels in Lippstadt entwendet. Bei dem anderen Fahrzeug handelte es sich um einen VW Sharan mit einem polnischen Kennzeichen. In beiden zurückgelassenen Fahrzeugen befanden sich größere Mengen von verarbeitetem Metall, dass die Täter augenscheinlich aus dem anliegenden Maschinenbauunternehmen entwendeten. Die Täter verschafften sich vermutlich gewaltsam Zutritt über ein Tor des Firmengeländes. Beide Fahrzeuge wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Flüchtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Alle Personen waren männlich, hatten eine sportliche Figur und waren zum Teil oberkörperfrei. Zeugen die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

