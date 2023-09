Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schulwegunfall - 12-jährige Schülerin verletzt

Warstein (ots)

Am Dienstag, 05.09.2023, um 07:00 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Warstein zu einem Schulwegunfall. Ersten Erkenntnissen und Zeugenangaben zufolge überquerte eine 12-jährige Schülerin aus Warstein die Fußgängerbedarfsampel in Höhe der Bushaltestelle "Post" bei Rot. Die in Fahrtrichtung Belecke fahrende 26-jährige Warsteinerin konnte mit ihrem Seat den Zusammenprall trotz eingeleiteter Bremsung nicht mehr verhindern und verletzte das Mädchen leicht an Armen und Beinen.

Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen zum nächstgelegenen Krankenhaus verbracht. Die Seat-Fahrerin blieb äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. (mbs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell