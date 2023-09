Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnwagen

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 02. September, 23:40 Uhr und dem 04. September 08:50 Uhr, wurde in einen Wohnwagen und in einen Baucontainer Am Siek eingebrochen. Bisher unbekannte Täter hebelten an beiden Objekten den Schließmechanismus auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Der Innenraum des Wohnwagens wurde von den Tätern völlig durchwühlt hinterlassen. Welche Gegenstände abhanden gekommen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell