Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in ein Geschäft an der Erwitter Straße in Lippstadt

Lippstadt (ots)

In der Zeit von Samstag, 02.09.2023, 19:20 Uhr - Montag, 04.09.2023, 08:20 Uhr haben bisher unbekannte Täter in der Erwitter Straße in Lippstadt einen Gullydeckel in das Schaufenster eines dortigen Haushaltswarengeschäftes geworfen. Es wurden mehrere technische Geräte entwendet. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. (mbs)

