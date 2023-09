Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Welver-Scheidingen (ots)

Am gestrigen Dienstag, 07:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Reekstraße/Aulflucht. Die 21-jährige, unfallverursachende Fahrerin aus Bönen fährt mit ihrem Seat auf der Reekstraße in Richtung Mühlenstraße. Beim Überqueren der Straße "Aulflucht" übersieht sie die von links kommende 46-jährige Welveranerin in ihrem PKW der Marke "Honda". Diese kann ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen und fährt in die linke Fahrzeugseite der Seat-Fahrerin.

Beide Fahrzeuge kommen auf dem anliegenden Grünstreifen zum Stehen und beschädigen dabei noch einen Strommasten sowie einen Verteilerkasten.

Der 17-jährige Beifahrer der Honda-Fahrerin wurde beim dem Aufprall an der Hand verletzt.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden mittels Rettungswagen in die nächstgelegenen Krankenhäuser transportiert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (mbs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell