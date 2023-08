Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung zwischen Busfahrer und Fahrgast/Einbruch in Seniorenzentrum

Lüdenscheid (ots)

In einem Bus des Schienenersatzverkehrs kam es am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, auf der Heedfelder Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und dem Busfahrer. Der Fahrgast, ein 24-Jähriger aus Wipperfürth, hatte zuvor beim Telefonieren laut herumgeschrien und gegen eine Scheibe geschlagen. Als ihn der Busfahrer daraufhin aufforderte den Bus zu verlassen, kam es zu einer Rangelei und Schlägen. Ernsthaft verletzt wurde keiner der Streitenden. Die Polizei ermittelt wegen einer wechselseitigen Körperverletzung. (schl)

Ein Unbekannter Täter ist am Montagabend, gegen 22:25 Uhr, in das Seniorenzentrum an der Südstraße eingebrochen. Er verschaffte sich Zutritt, indem er eine Schiebetür mit Gewalt aufschob. Im Seniorenzentrum durchsuchte er die zugehörige Kapelle und einen Besprechungsraum. Zu möglichem Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Täter wurde bei seiner Tat gefilmt. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Glatze - korpulente Statur - Sweatshirtjacke, dunkle Jeans - schwarze Umhängetasche

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell