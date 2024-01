Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtige flüchten nach Automatenaufbruch

Much (ots)

In der Nacht zu Samstag (27. Januar) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten am Krahmer Weg in Much auf und entwendeten eine bislang noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Gegen 02:45 Uhr hörten zwei Zeugen, die sich auf dem Heimweg befanden, ein lautes Geräusch. Ohne das Geräusch vorerst näher zuordnen zu können, kamen ihnen drei vermummte Personen entgegen, die in Richtung Hauptstraße liefen. Einer der drei mutmaßlichen Männer hatte eine befüllte Mülltüte dabei. Kurz danach bemerkten die beiden Zeugen den offenstehenden Zigarettenautomaten. Die mutmaßlichen Diebe können wie folgt beschrieben werden: Sie sind alle zwischen 170 und 180 cm groß und waren mit Winterjacken bekleidet. Einer trug eine Skimütze. Wer Hinweise zu den Männern geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung. (Re)

