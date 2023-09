Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff am Stadtparkkopf

Erfurt (ots)

Am Samstagabend griff am Stadtparkkopf ein 29-jähriger Mann mehrere Personen an. Eine weitere Gruppe mischte sich in die Auseinandersetzung ein und besprühte wiederum den Täter mit Reizgas. Hierbei wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich die Gruppe. Trotz Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurde diese nicht aufgefunden. Bei der Durchsuchung leistete der 29-Jährige gegenüber den Polizeibeamten Widerstand, verletzt wurde jedoch niemand. Zur Motivation der Tat machte der Täter keine Angaben. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell