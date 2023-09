LPI-EF: Drei Autos beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots) - Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht zu Sonntag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kölleda. Vier Männer waren mit einem 23-jährigen Bewohner des Hauses in Streit geraten und hatten gemeinschaftlich auf ihn eingeschlagen. Der Mann wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei erstattete gegen die vier ...

