Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar

Erfurt (ots)

Ein sehr anzeigenreiches Wochenende hat ein 18-jähriger Erfurter hinter sich. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Mann durch Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde unter anderem ein Drogentest mit dem Fahrzeugführer durchgeführt. Dieser wies darauf hin, dass der junge Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Während der anschließenden Verbringung zur Dienststelle versuchte der Mann, eine weitere Anzeige zu vermeiden und entledigte sich in einem vermeintlich unbemerkten Moment von einer Kleinstmenge Betäubungsmittel. Nach entsprechender Sicherstellung dieser Gegenstände und einer Blutentnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Sonntagmittag wurde der Mann abermals fahrenderweise festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund der Erkenntnisse des Vortages wurde erneut ein Drogentest mit ihm durchgeführt. Auch in diesem Fall konnte ein Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel nachgewiesen werden. Gegen den jungen Erfurter wurden aufgrund der Geschehnisse zwei Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren eingeleitet.(TK)

