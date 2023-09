Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Herzensmensch

Sömmerda (ots)

Am Morgen des 01.09.2023 meldete sich ein Bewohner der Karl-Liebknecht-Straße in Sömmerda bei der Polizei und teilte mit, dass er an seiner Hausfassade ein Herz festgestellt hat, welches dort mit Kreide angebracht wurde. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort wurden noch weitere Hausfassaden festgestellt, welche alle mit Herzen unterschiedlicher Farbe bemalt wurden. Gegen 10:50 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Sömmerda den Anruf eines weiteren Bürgers, der angab, dass eine unbekannte Person durch seinen Garten gelaufen sein soll. Der Anrufer legte den Beamten Aufzeichnungen seiner installierten Überwachungskamera vor, worauf die besagte Person gut zu erkennen war. Während der Absuche der näheren Umgebung konnte eine männliche Person festgestellt werden, welche auf die Beschreibung passte. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung durch die eingesetzten Kräfte wurden bei dem Mann Kreidestücke sowie eine geringe Menge Cannabis im Rucksack aufgefunden. Auf Nachfrage gab der 40-Jährige freudig an, dass dieser die sportliche Herausforderung sucht, über hohe Zäune zu springen. Im weiteren Verlauf begutachtet dieser dann die Dekoration und Gestaltung des Grundstücks und hinterlässt ein buntes Kreideherzchen. Dem Beschuldigten erwarten nun mehrere Anzeigen aufgrund von Hausfriedensbruch sowie eine zusätzliche Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Sachschäden entstanden durch die Verzierungen nicht. (CB)

