Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Cuxhaven

Versuchter Tageswohnungseinbruch mittels Steinwurf auf Scheibe

Cuxhaven (ots)

Am Mittwoch 30.11.22, in der Zeit zwischen 08:00-08:20h, kam es in der Oderstraße in Cuxhaven zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in eine Doppelhaushälfte. Ein unbekannter Täter hat mittels Stein eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen. Danach ließ der Täter von einer weiteren Tatausführung ab und verließ den Tatort. Möglicherweise wurde der unbekannte Täter bei der Tatausführung gestört. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Meldungen bitte an die Polizei Cuxhaven unter Tel. 04721-573-0

