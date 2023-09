Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungeklärter Unfallort

Sömmerda (ots)

Am 01.09.2023, gegen 23:40 Uhr, stellte die Polizei in Kleinmölsen einen Pkw mit offensichtlichen Unfallschäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Die zugehörige 40-jährige Fahrerin und ihr 11-jähriger Sohn befanden sich ebenfalls vor Ort. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,1 Promille. Aufgrund dessen wurde die Frau im Anschluss zu einer Blutentnahme in das Krankenhaus verbracht und muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB verantworten. Die Polizei überprüfte die vermeintliche Fahrstrecke von der Wohnanschrift der Beschuldigten in Erfurt bis zum Feststellungsort in Kleinmölsen, konnte jedoch noch keine Unfallstelle feststellen. Augenzeugen, die das Unfallgeschehen gesehen haben und/oder Angaben zur derzeit noch nbekannten Unfallstelle machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda zu melden. (CB)

