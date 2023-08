Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden

Görsbach (ots)

Zu dem Brand eines Einfamilienhauses kam es am Donnerstag gegen 14.00 Uhr in der Robert-Koch-Straße. Der gegenwärtig geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100000 Euro. Eine Bewohnerin des Hauses musste evakuiert werden. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Unmittelbar vor dem Brand fanden Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage, welche im Zusammenhang mit dem Feuer stehen können. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zur Stunde am Brandort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell